Sinir krizi geçirdi, ne var ne yok camdan aşağı attı

Bursa'da sinir krizi geçiren bir kadın, 5. katta oturduğu dairesinin balkonundan eşyaları fırlattı. O anlar site sakinleri tarafından kayda aldı.

Sinir krizi geçirdi, ne var ne yok camdan aşağı attı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Bursa’da sinir krizi geçiren bir kadın, 5. katta oturduğu dairesinin balkonundan eşyaları fırlattı. O anlar site sakinleri tarafından kayda aldı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi’nde bir sitedeki binanın 5. katında oturan kadın sinir krizi geçirdi. Öfkeli kadın bir anda evdeki eşyaları balkondan atınca site sakinleri panikle cama yöneldi. Kimi vatandaşlar aşağı inip kadını sakinleştirmek için uğraştı. Bir süre sonra komşularının uğraşıyla sakinleşen kadın, site sakinleri de derin bir nefes aldı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

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