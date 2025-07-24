Sınırlar 'Retinar' ile denizler SUVDES'le güvende olacak

METEKSAN Savunma 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) Retinar GSR kara Gözetleme Radarı ve SUVDEV Denizaltı ve Sualtı Aracı Tespit Sistemi’ni ilk kez sergiledi.

Sınır güvenliği alanlarında sağladığı savunma sistemi çözümleriyle bilinen METEKSAN Savunma tarafından geliştirilen Retinar GSR 12 Kara Gözetleme Radarı 12 kilometreye kadar insan tespiti yapabilirken, 40 kilometreye kadar da araç tespiti gerçekleştirebiliyor. Firma tarafından geliştirilen SUVDEV Denizaltı ve Sualtı Aracı Tespit Sistemi ile suyun altında sensörler vasıtasıyla bölgeye doğru gelen denizaltıları, insansız su araçlarını yaklaşık 3 bin metreye kadar tespitini sağlayabiliyor.

METEKSAN Savunma Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Akbaş, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin özellikle sınır güvenliği, kritik tesis güvenliği, elektronik harp sistemleri, eğitim simülatörleri, haberleşme sistemleri, sonar sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösterdiğini belirtti. Retinar GSR sistemini IDEF 2025’te ilk kez sergilediklerini ifade eden Akbaş, "Biz aslında METEKSAN Savunma olarak uzun yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sınır güvenliği ve askeri tesislerin güvenliği kapsamında radar sistemlerimizde retinar ürün ailemizde hizmet sağlamaya devam ediyoruz. Burada gördüğünüz radar sistemimiz bizim eskiden geliştirdiğimiz radarlara göre çok daha uzun menzilden insan ve araç algılayabilecek bir radar sistemi. Yaklaşık 12 kilometreye kadar size doğru yaklaşan bir insan varsa veya sınırlardan geçmeye çalışan bir insan varsa bunun tespitini sağlayabiliyor. Toplam 40 kilometreye kadar da araç tespitini gerçekleştirebiliyor" dedi.

Özellikle bu sınır güvenliği veya kritik tesis güvenliği konusunun Türk Silahlı Kuvvetleri için çok önemli konulardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Akbaş, "Bu radar sistemimizde çok yeni teknoloji kullandığımız 360 derece dönerek etrafı tarayabilen yüksek çözünürlüklü bir sistem olarak ilk kez IDEF 2025 fuarında hem Silahlı Kuvvetlerimize hem de yurt dışındaki dost ve müttefik ülkelere tanıtımını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

SUVDES ile denizaltılar tespit edilecek

SUVDES ismini verdikleri denizaltı ve insansız su altı araçlarını tespit edebilecek bir sonar sistemi olduğunu aktaran Akbaş, "Bunu da suyun altına yerleştirdiğiniz farklı yerlere sensörler vasıtasıyla bölgeye doğru gelen denizaltıları, insansız su araçlarını yaklaşık 3 bin metreye kadar tespitini sağlayabiliyoruz. Bu kapsamda da yine Türkiye’de Deniz Kuvvetlerimizde veya yurtdışı ülkelerle görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Bu ürün de yine IDEF 2025’te METEKSAN Savunma olarak sergilediğimiz ürünlerden bir tanesi. Şu anda bu ürünler sözleşmesi olan ürünler, seri üretime hazır olan ürünler. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak her türlü altyapımız hazır. Çok hızlı bir şekilde bunların üretimlerini yapıp teslimatlarını gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı.