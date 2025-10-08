Sınırları aşan şifa: Türk hekimlerden Şam'da hayat kurtaran operasyon

Türkiye ile Suriye arasında imzalanan protokol çerçevesinde Suriye’ye giden Türk hekimleri, Şam Kalp Hastanesi’nde üç damarı tıkalı olan hastayı başarılı bypass ameliyatıyla sağlığına kavuşturdu.

Türkiye ile Suriye arasında Şam Kalp Hastanesi ve Halep Onkoloji Hastanesi’nin işletilmesi amacıyla protokol anlaşması imzalanmıştı. İki ülke arasında sağlık alanında iş birliğinin güçlenmesi hedeflenen protokol çerçevesinde Türk hekimleri, Suriye’deki ilk ameliyatını gerçekleştirdi. Doç. Dr. Hakan Kartal, Op. Dr. Tayfun Özden ve Uzm. Dr. Aynur Kaynar öncülüğündeki ekip tarafından yapılan tetkiklerin ardından 35 yıldır sigara içen erkek hastanın üç damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Hastanın göğüs hastalıkları kontrollerinde kronik akciğer hastalığı saptanmasına rağmen sol ana koroner arterdeki ciddi tıkanıklık nedeniyle operasyon kararı alındı. Suriye Şam Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi’nde yapılan koroner bypass yöntemiyle üç damarı da değiştirilen hasta, Türk hekimlerinin tecrübesiyle 90 dakika süren operasyonla sağlığına yeniden kavuştu.