Sinop Belediyesi, afetzede çocukları kucaklıyor

Sinop Belediyesi, deprem bölgesinden gelen misafir ailelerin çocuklarına gönüllü eğitimcilerle destek sağlayarak afetin izlerini atlatmalarına yardımcı olacak.

Sinop Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğinde, deprem bölgesinden Sinop’a gelerek misafir edilen depremzede vatandaşlara temel ihtiyaçların yanı sıra, küçük yaştaki çocuklarına da gönüllü eğitimcilerle birlikte destek sağlayacak.

Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Önder Serdar Öztürk, “İlimize gelen depremzedelere ihtiyaçları konusunda destek olabilmek için Kent Konseyi yürütme kurulumuzca, ‘Deprem Afet Çalışma Grubu’ kurulması kararı aldık ve destek vermek isteyen gönüllülerimizle toplantı yaptık. Sinop Üniversitesi ile ilimizden uzman ve gönüllü eğitimcilerin katıldığı toplantıda, afet bölgesinden gelen küçük yaştaki çocuklarımızı psikolojik bakımdan desteklemek için bir kampanya başlattık. Ayrıca depremzede ailelerin de ilk etapta acil ihtiyaçlarını ve genel ihtiyaçlarını not ederek onlara da yardımcı olacağız” diye konuştu.

Depremzedeler için Sinop Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan yardım duyurularına duyarlı vatandaşların destek olmaları çağrısında bulunan Öztürk, “Kampanyamız başladı, depremzede misafirlerimiz de ilimize gelmeye devam ediyorlar. Biz onların hangi evlerde hangi kurumlarda kaldıklarını tespit ederek onlara ziyaretler yapacağız. Ayrıca psikolog desteğinin yanı sıra çocuklara İngilizce, fizik gibi çeşitli ders konularında da destek vereceğiz. Bu süreci hep birlikte el ele vererek atlatacağız” dedi.