Sinop'ta kan bağışı çağrısı

Türk Kızılay Sinop Şube Başkanı Kemal Albayrak, “Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür. Vatandaşlarımız güçlüdür. Güzel günler bizi bekliyor. Kan vermek isteyen vatandaşlarımızı Sinop 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu’na bekliyoruz” Dedi.

Kızılay Şube Başkanı Kemal Albayrak, Sinop’ta deprem bölgelerine gönderilmek üzere toplanan yardım merkezi ve kan bağış merkezi olan Sinop 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu’nda bilgiler verdi. Albayrak, “Türkiye’de meydana gelen afetten dolayı bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Kalanlara Allah’ım sabırlar versin. Şuan da durum çok sıkıntılı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere olayın başında bütün bakanlar, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkımız olarak kenetlenmiş bir durumdayız. Biz de burada Sinop Kızılay il merkezi olarak kan bağışı kampanyası dolayısıyla kan çalışmalarını yapıyoruz. Fakat biz vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz. Bunu günlere yayalım. Çünkü şuan da çok yığılma var. Bunu peyderpey yarın ertesi gün gibi yığılmadan kaynaklı durumlardan dolayı bunları günlere yayarak yapabiliriz. Hem halkımız açısından hem de Kızılay açısından sağlıklı bir şekilde yürümesi için bu şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah hep birlikte bunları aşacağız. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür. Vatandaşlarımız güçlüdür. Güzel günler bizi bekliyor. Kan vermek isteyen vatandaşlarımızı Sinop 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu’na bekliyoruz" diye konuştu.