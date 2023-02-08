Sinop'tan depremzedelere 43 araç dolusu yardım

Depremzedelerin insani ihtiyaçlarını giderebilmek adına Sinop’tan 43 araç dolusu yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 çevre ilde yıkıma neden olan depremler sonrası tüm Türkiye’den afet bölgesine yardım yağıyor. 2021 yılında sel afeti yaşayan ve birçok bölgeden yardım gönderilen Sinop, şimdi ise depremzede vatandaşlar için ellerinden gelen tüm yardımı yapmaya çalışıyor. Yardım toplama alanı olarak belirlenen 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu’nda gencinden yaşlısına çok sayıda gönüllü, yardım kolilerini hazırlıyor, paketliyor, kamyonlara yükleyerek afetzedelere yetiştirmeye çalışıyor.

Sinop Valiliği, depremin ardından kısa sürede acil yardım ekipleri sevk ederken, vatandaşlardan ve kurumlardan bu güne kadar 26 tır, 15 kamyon ve 2 kamyonetlik insani yardım malzemesi gönderildiğini açıkladı.

Yardım toplama alanında paketlemeye yardım eden 11 yaşındaki Yağız Bozkurt, “Afetzedelerimiz için yardım kolisi hazırlıyoruz. Sağ olsun binlerce insanımız geldi yardımlarını getirdi, biz de elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Kahramanmaraş’a çok geçmiş olsun diyoruz, bizler yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Muhammet Emin Şahin, “Burada vakıf olarak depremzedelere yardım ediyoruz, kolileri hazırlıyoruz bantlıyoruz. Vakıftan da bazı ihtiyaç malzemelerini buraya getiriyoruz” dedi.

"Aynı ses tekrar yükselmeye başladı"

Sinop Güç Birliği Derneği Başkanı Erdoğan Altay, 2021 yılında Ayancık ilçesinde yaşanan sel afeti sonrası tüm Türkiye’den aynı birliktelikle yardımlar iletildiğini kaydetti. Altay, “Topladığımız nakitlerle gıda kolilerini birleştirdik, insani ihtiyaçlarla ilgili topladığımız tüm malzemeleri araçlarla gönderdik. Gıda malzemesi, bebek maması, bez, bot, mont gibi tüm malzemeleri yardım toplama alanına teslim ettik. Türk insanları belli dönemlerde inanılmaz güzel tepki göstererek birlik oluyor. Biz bunu Ayancık selinde de görevliyken gördüm, Türkiye’nin her yerinden geldiler. İnanılmaz kardeşlik, birliktelik oldu. Aynı ses tekrar yükselmeye başladı, afet nedeniyle üzgünüz ama tek ses olabildiğimiz için de mutluyuz” diye konuştu.