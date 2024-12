Sinop'un kalesi ve meydanı gün yüzüne çıkarıldı

TAKİP ET

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Sinop’ta hayata geçirilen Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi kentin çehresini değiştirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Şehrimize nefes aldırdık. Sinop Kent Meydanı’ndaki düzenlememizle Karadeniz’in sakin şehrinin güzelliğine güzellik kattık” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Sinop’ta hayata geçirilen Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi kentin çehresini değiştirdi. Jandarma Genel Komutanlığı’na ait sosyal tesislerin kentin kullanımına sunulması amacıyla 2021’de yol, rekreaktif alanlar, park alanları, çarşı ve cami yapılarını içerecek şekilde başlatılan projenin ilk etap çalışmalarının ardından 37 bin 500 metrekare alanda 5 bin metrekarelik yeşil alan oluşturuldu. Sinop Kalesi ve surlarının çevresindeki metruk yapılar temizlendi. Eski ağız ve diş sağlığı merkezi TOKİ’ye devredilerek yıkıldı ve yerine yeni sosyal alanlar oluşturuldu. 23 iş yeri yıkılarak, yerine yenileri inşa edildi.

"Şehrimize nefes aldırdık”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından meydanın yeni görüntülerini paylaştı. Kurum paylaşımında, “Sinop Kalesi etrafındaki yapıları yıkıp, yerine yeşil alanlar yaptık. Tarihi gün yüzüne çıkardık. Çarpık kentleşmeyi önledik. Şehrimize nefes aldırdık. Sinop Kent Meydanı’ndaki düzenlememizle Karadeniz’in sakin şehrinin güzelliğine güzellik kattık” ifadelerini kullandı.

“Tarihi dokuyu koruduk, çarpık kentleşmeyi önledik”

TOKİ uzmanı ve inşaat yüksek mühendisi Ertan Kul, projenin tarihi dokuyu ortaya çıkarmayı hedeflediğini belirterek, “Projemizin amacı, vatandaşlarımızın keyifli bir vakit geçirebileceği alanları oluşturmaktı. Kentin daha iyi bir şekilde nefes alabilmesi için yeşil alanlarımızı arttırdık. Çocuklarımızın burada oyun oynayabilmesi için çocuk oyun alanları oluşturduk. Her yaştan çocuğumuzun oynayabileceği çocuk parkları bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın oturup vakit geçirebileceği alanlarımızı oluşturduk” şeklinde konuştu.

Tarihi yapılar korundu

Kul, tarihi yapılar çevresindeki çalışmalarla ilgili de şu bilgileri verdi:

“Projemiz devam ederken tarihi saat kulesini koruduk. İl Jandarma Komutanlığı binasını koruduk. Şehir kulübü binasını koruduk. Ağaçlarımızı koruduk. Projenin devamı sırasında herhangi bir tarihi eser, korunması gereken ne kadar önemli yapı varsa bunların bütün hepsini korumak için maksimum hassasiyetle çalıştık. Bu projeyle Sinop’un tarihi surları gün yüzüne çıkmış oldu.”

Bölge esnafından projeye tam not

Projeden memnun kaldıklarını dile getiren esnaf Esra Yavuz Şen, "Tarihi dokunun öne çıkması güzel oldu. Yıkılan bölümdeki çarpık yapılaşma hem tarihi dokuyu kapatıyordu hem de şehrin hareketini aşağı çekiyordu. Şimdi bu bölgeler daha hareketli hale geldi" dedi.

Erol Gümüş ise, "Sinop tarihi bir kent. Sinop’a gelen turistlerimiz tarihi yerleri geziyorlar sürekli. Kent meydanı tarihin gün yüzüne çıkması açısından bizim için iyi oldu" diye konuştu.

Ada Kızıltoprak adlı öğrenci ise, "Öncesinde burası daha küçüktü. Şu an her şey genişletildiği için yürüyerek her yere ulaşabiliyoruz. Deniz manzarası ve tarihi yerleri gezmesi daha kolay hale geldi" dedi.

Emre Aras da, meydanın yeni halinin daha ferah olduğuna dikkati çekerek, "Sinop’un tarihi surları restore edildi. Bu surlar bizim mirasımız. Sinop Meydanı her zamankinden daha güzel bir şekle büründü" ifadesini kullandı.