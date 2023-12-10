Sinoplular kahvaltıda buluştu
Silivri Sinoplular derneği, bugün kahvaltılı bir organizasyon düzenledi. Programa Siyaset ve iş dünyasının temsilcileri yoğun katılım gösterdi. Dernek başkanı Ekrem Ünal, katılımcılara teşekkür etti.
Palmiye düğün salonunda düzenlenen programa Silivri belediye başkanı Volkan Yılmaz, AK Parti ilçe başkanı Ekrem Pamuk, Milliyetçi hareket partisi ilçe başkanı Zafer Yalçın, Cumhuriyet Halk partisi ilçe başkanı İbrahim Kömür, Yeniden refah partisi ilçe başkanı Ömer Hakverdi, Demokrat parti ilçe başkanı Halit Avlu, Silivri şoförler odası başkanı Recep Akıncı, Silivri sanayi sitesi kooperatif başkanı Ercan Çalışkan, Silivri birleşik esnaf ve sanatkârlar odası başkan yardımcısı Arif Kınık, Silivri amatör kulüpler birliği başkanı Ali Tonta, Sinop dernekleri federasyonu kadın kolları başkanı Medine Elzurna, CHP Belediye başkan aday adayları Bora Balcıoğlu, Melih Yıldız, Doruk Bulut, siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve davetliler katıldı.
Toplantının açılış ve hoş geldiniz konuşması yapan Silivri Sinoplular derneği başkanı Ekrem Ünal, katılımcılara teşekkür ederek, dernek faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verdi.