Sıra dışı atık su arıtma yöntemi: Mikroorganizmalarla doğa dostu arıtma çözümü

Geleneksel biyolojik kirliliğin temizleme yöntemlerine kıyasla daha etkili ve çevre dostu bir alternatif sunan BioGuy II girişimi, Türkiye’de ilk kez mikroorganizmaları kullanarak atık suların arıtımını sağlıyor. BioGuy işlemleri sonrası bazı müşterilerin çıkış suyunda balıkların yaşayabildiği temiz su havuzları oluşturduğunu ifade eden Bak-Tek Çevre Teknolojileri Kurucu Ortağı ve CEO’su Alp Taşan, cihazı tasarlarken mikrobiyolojiyi zeolit ile hibrit yenilikçi zeosmart adını verdikleri ileri teknolojik yöntemlerle birleştirdiklerini söyledi.

Teknolojinin getirdiği yeniliklerle atık suların arıtılmasında çığır açan YTÜ Yıldız Teknopark firmalarından Bak-Tek Çevre Teknolojileri, geliştirdiği biyoremidasyon teknolojisi olan BioGuy II isimli girişim ile mikroorganizmaların doğal gücünü kullanarak çevreci ve ekonomik bir arıtma süreci sunuyor. Çevre sağlığı açısından kritik olan atık suların biyolojik arıtımını biyoremidasyon ile sağlayan şirket, mikrobiyolojik canlıları ve zeolit adlı bir madeni kullanarak doğayı temizleme işlemini gerçekleştiriyor. Doğada bulunan faydalı bakterilerin kullanıldığı bir kokteyl ile atık suların temizleyen girişim bu yöntemle, çevreye zarar vermeyerek atık sularda yaşayan balıkların varlığını da sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Birçok kez Avrupa Komisyonu gibi kurumlar tarafından ödüllendirilen ve atık sulardaki maddelerin temizlenmesi ile tekrar kullanılması noktasında kritik bir rol üstlenen Bak-Tek, yakın zamanda da önemli bir yatırım aldı.

“Zeolit adlı bir maden kullanıyoruz”

Biyoremidasyon cihazında, dünyadaki rezervlerinin yaklaşık yüzde 65’inin Türkiye’de olduğu zeolit adlı bir maden ve tablet haline getirdikleri bakterileri kullandıklarını ifade eden Bak-Tek Çevre Teknolojileri Kurucu Ortağı ve CEO’su Alp Taşan şöyle devam etti; “Zeolit, atık su arıtma işlemlerinde verimin yüzde 90’ın üzerinde artırılmasını sağlıyor. Bakteriler de arıtmanın yapılmasının zor olduğu noktalarda arıtma yapılmasına imkân veriyor. Cihaz hangi bakteriyi üretecekse onu koyuyoruz. Otomatik bir şekilde bu bakterileri büyütüp sistemlere dozajlıyor. Kabaca yoğurt yaparken nasıl mayayı eklerseniz burada da aynı şekilde. Sadece biz ilk bakterisini koyuyoruz. Diğer kısımlarını cihaz hallediyor. Geliştirdiğimiz biyoremidasyon cihazı, bir bilgisayarın onda biri kadar elektrik tüketiyor ve böylelikle cihazın su kirliliğini azaltırken başka bir kirliliğe de neden olmuyor. Cihaza, yurt dışındaki büyük otellerden, catering firmalarından ve fabrikalardan yoğun talep alıyoruz. Teknolojimiz şu anda Maldivler, Dubai ve şimdi Suudi Arabistan gibi ülkelerde faal olarak kullanılıyor.”

Kanalizasyon ve arıtma tesislerinin anlık takibi yapılabilecek

Yağ tutucular, atık su hatları, paket arıtmalar ve atık su arıtma tesisleri gibi yerlere entegre edilebilen çözümler sunan şirket bundan sonraki projelerini, sensör teknolojilerini kullanarak geliştirecekleri cihazı akıllı şehircilik için olmazsa olmaz bir ürün olarak konumlandırıyor. Sürdürülebilir biyolojik arıtma yöntemlerinin çok daha ekolojik ve ekonomik olduğuna işaret eden Taşan, aldıkları geri dönüşlere atıfla cihazın 3 ay içinde maliyetini karşıladığını aktardı. Taşan, “Eklenen sensörler ile kanalizasyon, arıtma tesisi gibi noktaların anlık monitör edilmesini sağlayarak değerlerin bir sorun oluşturmadan düşürülmesini sağlayacağız” dedi.

Biyoteknoloji çözümlerine önemli yatırım

Sürdürülebilir biyoteknoloji odağında çalışmalarını sürdüren Baktek, önemli bir yatırım fonundan yatırım aldı. Aldığı yeni yatırımla büyüme ve gelişim adımlarını hızlandırmaya hazırlanan şirket, çevre dostu teknolojileriyle dünya genelinde daha fazla şirketi çözümlerini tercih etmeye teşvik etmeye devam edecek.