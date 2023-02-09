Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye'deki depremzedeler için taziye defterini imzaladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye’nin Belgrad Büyükelçiliğini ziyaret ederek burada Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için açılan taziye defterini imzaladı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye’nin Belgrad Büyükelçiliğini ziyaret ederek hayatını kaybedenler için açılan taziye defterini imzaladı. Sırbistan’ın, deprem bölgelerine yardımlarının devam edeceğini vurgulayan Vucic, "Bu yıkıcı deprem, birçok ailenin hayatında devasa bir boşluk oluşturarak acıyla doldurdu. Sırbistan Cumhuriyeti ve vatandaşları, bu acı ve kederli anlarda Türk dostlarının acısını içtenlikle paylaşmaktadır. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti ve sevdiklerini kaybeden herkese en derin taziyelerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.