Sırbistan'da epecilerden iki bronz madalya

Sırbistan’ın Zrenjanin kentinde iki gündür devam eden EFC U14 Circuit Turnuvası’nda 14 yaş altı erkekler epede eskrimciler Baturalp Kocabal ve Yağız Ergün bronz madalya kazandı.

EFC U14 Circuit Turnuvası’nda Baturalp Kocabal ve Yağız Ergün bronz madalya kazandı. Kadınlar ve erkekler epe kategorisinde mücadele eden diğer eskrimciler Yankı Ergünay 5., Melis Kartal 8., Berrak Yalçınkaya 10., Nil Aksan ve Batuhan Kocabal 11., Zeynep Kurt ve Mehmet Tufan Özdemir 13., Deniz Doruk Gürsel 14., Damla Öztürk ve Eren Uğuz 15., Hasan Cem Aral 16., Arzem Vücut 18., Defne Ada Sümer ve Yiğit Boran Çeken 19., Mina Boduk ve Salih Evrim İlkiliroğlu 20., Berensu Umu 22., Fahri Güneş Çokparlamış 23., Çağdaş Güner 24., Bade Arıkan 31., Azra Sarıkınacı 32., Asya Deniz Yılmam 33. ve Elif Göksu Vardar organizasyonu 40’ıncı sırada tamamladı.

Turnuvada dün 14 yaş altı kadınlar flörede de bir gümüş ve bir bronz madalya elde eden Türk sporcular organizasyonu dört madalya ile tamamladı.