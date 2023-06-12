Sırbistan'da şampiyon olan Ragbi Milli Takımı yurda döndü

Sırbistan’da düzenlenen Ragbi Avrupa 7’li Erkekler Konferans 1 müsabakalarını şampiyonlukla tamamlayan Ragbi Milli Takımı, yurda döndü.

10-11 Haziran’da Sırbistan’ın ev sahipliğinde başkent Belgrad’ta düzenlenen Ragbi Avrupa 7’li Erkekler Konferans 1 müsabakalarında Ragbi Milli takımı tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu. Turnuvanın MVP’si Etem Rasim Seydioğlu seçildi. Yurda şampiyon olarak dönen Ragbi Milli Takımı kafilesini taşıyan uçak öğle saatlerinde Belgrad’dan havalanarak 18.30’da İstanbul’a indi. Pasaport kontrolünden geçen kafileyi çıkış kapısında, Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, federasyon yetkilileri ve alt yaş kategorilerindeki ragbi sporcuları ellerinde çiçekler ve Türk bayraklarıyla karşıladı. Karşılama sırasında Ragbi Milli takımı Başantrenörü Yasin Bakar’a çiçek takdim eden Federasyon Başkanı Nahit Şahin açıklamalarda bulundu. Sporcular ve teknik heyeti tebrik eden Başkan Şahin, "Türkiye Ragbi Federasyonu bünyesinde bulunan 7’li Ragbi milli takımımız, tarihte bir ilki gerçekleştirerek Avrupa’da konferans liginde şampiyon olarak tarihimizde ilk başarımıza ve altın madalyamıza kavuştuk. Öncelikle emeği geçen bir önceki yönetimimize buradaki antrenör arkadaşlarımıza tüm sporcu arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu tek başına yapılan bir başarı değil bir ekip halinde yapılan başarıdır. Tüm kulüplerimize burada mücadele eden kulüplerimizin hepsinin tek tek emekleri var. Bu işte hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şimdi de inşallah olimpiyatlar için de şimdiden arkadaşlarımız adım adım geliyorlar ilerleyen zamanda da olimpiyatlara katılarak bu branşta ülkemizin türk bayrağını göndere çektirmek için bizlerde üzerimize düşen vazifeyi yaparak yolumuza devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarımızın bugünkü başarısı diğer sporculara hedef oldu"

Federasyon olarak Ragbi Milli takımı 7’li Kadın takımını da Avrupa oyunlarına göndereceklerini belirten Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, ‘Yapmış olduğumuz Avrupa maçları var ayın 15’inde maça gidiyoruz. Buradan bir hafta sonra Avrupa oyunlarına katılacağız iki hafta sonra da bir maçımız var. Arka arkaya turnuva maçlarımız var. Zaten arkadaşlarımızın çoğu hazırlanıyorlar kamptalar. Arkadaşlarımızın başarısı onlara bir hedef gösterdi. Onlar da inşallah önümüzdeki günlerde bu tür madalyalarla kupalarla inşallah vatanımıza ve milletimize güzel şeyler kazandıracaklar’’ diye konuştu.

Ragbi Milli Takımı Başantrenörü Yasin Bakar ise, "Her sporcunun bir hayali vardır. Ben sporcuyken hayalim bu kupaya ulaşmaktı. Nasip olmadı bir kez finale çıktık ikinci olduk finali kaybettik. Bu olay 2019 yılında olmuştu. Söylemiştim bu finalin rövanşını alacağız diye. Nasip 4 yıl sonra bugüneymiş. Oyuncuyken olmadı ama Allah şükürler olsun ki antrenörken oldu" dedi.