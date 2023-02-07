Sırbistan'dan Türkiye'ye yardım ekibi yola çıktı

Sırbistan, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye'ye 27 kişiden oluşan arama-kurtarma ekibi gönderdi.

Sırbistan'dan Türkiye'ye yardım ekibi yola çıktı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Sırbistan, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye’ye 27 kişiden oluşan arama-kurtarma ekibi gönderdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından bir Balkan ülkesi daha Türkiye’ye arama-kurtarma ekibi gönderme kararı aldı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in talimatı ile 27 kişiden oluşan arama-kurtarma ekibi Türkiye’ye doğru yola çıktı. Sırbistan İçişleri Bakanı Bratislav Gaşiç yaptığı açıklamada, gönderilen ekibin sahadaki ekiplere destek vereceğini belirterek, 4,5 tonluk ekipman ile yola çıktıklarını ifade etti.

Sırbistan'dan Türkiye'ye yardım ekibi yola çıktı