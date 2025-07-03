Sirenleri umursamayıp, orman yangına giden ekibe yol vermemişti: O sürücüye ceza kesildi

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahaleye giden arama kurtarma ekibine, D-650 kara yolunda siren ve ışıklı uyarılara rağmen yol vermeyen sürücüye para cezası uygulandı.

Sakarya’da faaliyet gösteren bir arama kurtarma ekibine bağlı personeller Taraklı ilçesinde çıkan yangın bölgesine gitmek için Sakarya-Bilecik D-650 kara yoluna çıktı. Bölgedeki yangına hızla ulaşmak için siren ve ikaz lambalarını kullanarak seyir halindeki aracın önüne geçen bir otomobil sürücüsü, tüm sesli ve görsel uyarılara rağmen ekip aracına yol vermedi. Olay anında ekiplerin zamanla yarıştığı yangın müdahalesine gecikme yaşatarak tepki çeken sürücü, bu da yetmezmiş gibi arama kurtarma aracının tamponuna sıfıra kadar yanaştı. Yangının hızla yayıldığı kritik dakikalarda yaşanan bu gecikme, hem ekiplerin zamanla yarıştığı mücadeleyi zorlaştırdı hem de hayati risk oluşturdu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Polis ekiplerince tespit edilen sürücüye ceza kesildi

Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, otomobil sürücüsünü kısa sürede tespit etti. Pamukova Bölge Trafik İstasyon Amirliğine çağrılan sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2-d maddesi uyarınca, ‘Aksine bir işaret bulunmadıkça sol şeridi sürekli işgal etmek’ gerekçesiyle trafik idari para cezası uygulandı.