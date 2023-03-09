Şırnak'ta, 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta 540 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-26 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk” operasyonu başlatıldı. Ele geçirilen mağaralardan birinin PKK terör örgütünün 2019-2021 yılları arasında kış üstlenmesini geçirdikleri tespit edildi.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ilinde ‘Eren Abluka Sonbahar Kış-26 (Bestler-Dereler) Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk” operasyonu başlatıldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 5 Tabur 48 operasyonel tim, 540 personelin görev aldığı belirtildi.

Mağaralardan birinde kış üstlenmesini geçirdikleri tespit edildi

Jandarma Komandoların hava hücum harekatı ile başlayan operasyonun ilk gününde; Bestler-Dereler bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde 8 adet mağara ve 11 adet sığınak tespit edildi. Ele geçirilen mağaralardan birinin ise PKK terör örgütünün 2019-2021 yılları arasında kış üstlenmesini geçirdikleri tespit edildi. Jandarma Komandolar tarafından aranan söz konusu mağara incelendiğinde;

Mağaranın 1’inci katının jeneratör odası olarak kullanıldığı, bu noktadan kablolar vasıtasıyla aşağı katlarda bulunan odalara elektrik imkânı sağlandığı, - Mağaranın 1’inci katından (15) m ip merdivenle inildiğinde, kiler olarak kullanılan 2’nci kata ulaşıldığı, bu alanda teröristlerin kullandığı, gıda malzemelerinin bulunduğu,

Basamaklar vasıtasıyla aşağı doğru inildiğinde büyük ve geniş bir alana sahip teröristlerce yaşam alanı olarak kullanılan mutfak, banyo ve tuvaletin bulunduğu 3’üncü kata ulaşıldığı, bu katta barınmak için 4 çadırın kurulu olduğu ve bunların dışında 1 çadırda da basit tıbbi müdahalelerin yapıldığı, mağarada kalanların su ihtiyacını karşılamak için su sarnıcı oluşturulduğu,

Güvenlik kuvvetlerince mağaraya baskın yapılması halinde mağaradan kaçabilmek maksadıyla, birisi 10 metre, diğeri 6 metre uzunluğunda 2 tane tünelin bulunduğu ve kaçış tünellerinin hemen yanında teröristlerce kullanılan 16 metrelik atış alanının yer aldığı tespit edildi. Söz konusu mağara Jandarma Komandolar tarafından bir daha kullanılamayacak şekilde imha edildi.

Çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi

Tespit edilen diğer mağara ve sığınaklarda ise 2 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 4 adet AK-47 Piyade Tüfeği şarjörü, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği şarjörü, 30 adet 7.62 mm. fişek, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 23 adet büyük tüp, 7 adet sanayi tüpü, 22 adet küçük tüp, 200 metre elektrik kablosu, bin 250 kg. gıda malzemesi ve 88 kalem yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlar ilgili yapılan açıklamada ise, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor” denildi.