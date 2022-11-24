Şırnak ve Siirt'te 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak ve Siirt’te 755 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün’ operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde Gabar Dağı bölgesinde tespit edilen 10 mağara ve sığınak imha edildi.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt illerinde ’Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 (Gabar Dağı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün Operasyonu’ başlatıldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 755 personel, 57 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Operasyonun ilk gününde, nokta istihbaratına dayalı olarak Gabar Dağı bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 8 adet mağara ve 2 adet sığınak içerisinde; 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet havan, 3 adet top, 30 adet piyade tüfeği, 2 teröriste ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, 1 adet dürbün, 1 adet sırt çantası, 1 adet uyku tulumu ve 22 parça muhtelif giyim malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzeme, mağara ve sığınakların kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonla ilgili yapılan açıklamada, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor” ifadeleri yer aldı.