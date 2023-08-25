Şirreti Evcilleştirmek oyunu tiyatroseverlerle buluşuyor

Şirreti Evcilleştirmek oyunu 15-16 Eylül tarihinde İstanbul Moda Sahnesi'nde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Şirreti Evcilleştirmek oyunu tiyatroseverlerle buluşuyor
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Şirreti Evcilleştirmek oyunu 15-16 Eylül tarihinde İstanbul Moda Sahnesi’nde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Moda Sahnesi, yeni bir William Shakespeare yorumuyla ile seyirci karşısına çıkıyor. Türkçeye daha önce "Hırçın Kız" olarak çevrilen "Şirreti Evcilleştirmek", 15 ve 16 Eylül tarihlerinde Moda Sahnesi’nde sahnelenecek. Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı. "Şirreti Evcilleştirmek", yönetmen Kemal Aydoğan’ın rejisi ile sahneleniyor. Shakespeare’in özgün adı "The Taming Of The Shrew" olan metninin Emine Ayhan çevirisiyle "Şirreti Evcilleştirmek" diye yeniden yorumlandığı oyun, eleştirmenlerin büyük beğenisini kazandı.

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Çakmak Yapı
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Çakmak Yapı