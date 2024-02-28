Sis altındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsünden masalsı görüntüler

Asya ve Avrupa kıtalarını karayoluyla 3'üncü kez birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kaplayan sis bulutu, masalsı görüntüler oluşturdu. Adeta bulutların üzerinde asılın duran köprü, görenleri kendine hayran bıraktı.

Sis altındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsünden masalsı görüntüler
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Asya ve Avrupa kıtalarını karayoluyla 3’üncü kez birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kaplayan sis bulutu, masalsı görüntüler oluşturdu. Adeta bulutların üzerinde asılın duran köprü, görenleri kendine hayran bıraktı.

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sis nedeniyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü adeta kayboldu. İki kıtayı birbirine bağlayan köprü, zaman zaman sis içinde kaybolurken, ortaya masalsı kareler çıktı. İhlas Haber Ajansı dronu ile çekilen görüntülerde sis içinde kalan Yavuz Sultan Selim Köprüsü manzarasıyla birleşerek ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı.

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Yoğun sis nedeniyle hava ve deniz ulaşımında sabah saatlerinde aksaklık yaşanırken, öğle saatlerinde ise yoğunluk azaldı.