Sis bulutlarının güneş ile buluşması görsel şölen oluşturdu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde etkili olan sis güneş ile bütünleşince seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Akyazı’da sabah saatlerinde yağışın ardından sis etkili oldu. Kentin bazı bölgelerinde etkisini artıran sis, görüş mesafesini düşürmesinin yanı sıra, seyrine doyumsuz manzaralar da ortaya çıkardı. Güneş ile bütünleşen sis bulutları, Akyazı’nın bazı noktalarını görünmez hale getirdi. Görsel şölen sunan sis, dron ile havadan da görüntülendi.