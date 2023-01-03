Sis içinde kalan 1915 Çanakkale Köprüsü

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün sis bulutu altındaki hali ise dron ile görüntülendi. Sis bulutu geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü görüntüsüyle büyüledi.

Çanakkale’de gece saatlerinde etkisini gösteren sis deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Boğaz trafiği görüş mesafesinin düşmesiyle saat 03.30 sıralarında transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’nce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün sis bulutu altındaki hali ise dron ile görüntülendi. Sis bulutu geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsünün görüntüsü büyüledi.