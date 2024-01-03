Sis manzarası mest etti

Kocaeli’de sabahın ilk saatlerinde etkili olan yoğun sis dron ile havadan görüntülenirken, ortaya seyrine doyumsuz manzara çıkardı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü Kocaeli’de sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. İzmit, Körfez ve Derince başta olmak üzere sisli hava kentin birçok yerinde etkisini gösterdi. Sis sebebiyle görüş mesafesinin 30 metrenin altına kadar düştüğü görüldü. Sis sebebiyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. D100 karayolunda sürücüler farlarını açarak dikkatli şekilde ilerlemeye çalıştı.

Ayrıca kent merkezini boydan boya kaplayan sis, seyrine doyulmaz manzaralar ortaya çıkardı. Dron ile havadan görüntülenen manzara mest etti.