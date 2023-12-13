Sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu

Çanakkale Boğazı'da etkili olan sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Çanakkale Boğazı’da etkili olan sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.