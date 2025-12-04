Sised Başkanı Cihan Tuncel'den Eğitim Semineri Teşekkürü

Tuncel, SİSED’in girişimleriyle hayata geçirilen çalışmanın; Silivri Kaymakamlığı, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştiğini belirterek Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Mobil Okul Timi ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı sunumların sektöre önemli katkılar sağladığını vurguladı.



Cihan Tuncel mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Girişimlerimiz ve talebimiz üzerine Silivri Kaymakamlığı, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen; Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Mobil Okul Timi ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün sunum ve katkılarıyla, resmi ve özel okullarda hizmet veren rehber personel ve şoförlere eğitim semineri düzenlenmiştir.

Faydalı bilgilendirmelerle sektörümüze ve işleyişimize katkıda bulunan, geniş katılım sağlayan, emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”

Tuncel, öğrenci güvenliğinin her zaman öncelikleri olduğunu belirterek bu tür eğitimlerin düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.