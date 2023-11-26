Sised'den öğretmenler günü programı

Silivri Servisçiler Derneği başkanı Muharrem Şentürk ve yönetim kurulu üyeleri tarafından düzenlenen programa ilgi üst düzeydi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın da katıldığı organizasyonda konuklar gönüllerince eğlendi.

Program sonunda konuşan Silivri Servisçiler Derneği başkanı Muharrem Şentürk, “İkincisini düzenlediğimiz geleneksel hale getirmek istediğimiz çok kıymet verdiğimiz öğretmenlerimize lâyık olmaya çalıştığımız bu güzel gecemizde katılımları ile gecemizi şereflendiren tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. Sayın Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.15 Okuldan 240 öğretmenimizi ağırladık. Başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten günümüze tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.” dedi