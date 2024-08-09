SİSED seminerinde uyuşturucu ile mücadele öne çıktı

SİSED tarafından Silivri Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, emniyet görevlileri tarafından "Toplum Sağlığı Polis Uygulamaları" çerçevesinde güvenli internet kullanımı, siber zorbalık ve uyuşturucu ile mücadele gibi önemli konular ele alındı. Kadınlara yönelik organize edilen bu seminerde, çocukların ve toplumun sağlığına yönelik bilincin artırılması hedeflendi.

UYUMA UYGULAMASI VE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ÖNE ÇIKTI

Seminerin en dikkat çeken bölümü, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele oldu. Emniyet yetkilileri, UYUMA adlı mobil uygulama ile uyuşturucu ile mücadelede nasıl etkin bir rol oynanabileceğini anlattı. KADES (Kadın Destek Uygulaması; kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir cep telefonu uygulamasıdır) uygulamasına benzer şekilde tasarlanan bu platform, vatandaşların şahit oldukları uyuşturucu suçlarını güvenli bir şekilde emniyet güçlerine ihbar etmelerine olanak tanıyor.

Ayrıca, “En İyi Narkotik Anne” programı kapsamında, madde bağımlılığı ve etkileri, uyuşturucu türleri, sentetik eczalar, uyuşturucu satılan ve kullanılan yerler gibi konular hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Katılımcılar, merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldular ve uyuşturucuya başlama nedenleri arasında merak, arkadaş ısrarı, kişisel ve ailevi sorunlar, eğlence amaçlı denemeler gibi etkenlerin bulunduğu belirtildi.



TRAFİK EĞİTİMİNDE BİLİNÇLENDİRME

Seminerin son bölümünde ise Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri, okul servis aracı rehber personeline yönelik eğitim hakkında kapsamlı bilgi verdiler.

KOÇER VE TUNCEL’DEN TEŞEKKÜR

SİBESO Başkanı Nuray Koçer, böyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, organizasyonda emeği geçen SİSED yetkililerine ve Silivri Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teşekkür etti. Koçer, bu tür etkinliklerin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

SİSED Başkanı Cihan Tuncel ise, sorunların ortaya çıkmadan önlenmesinin önemine dikkat çekti. Tuncel, "Bir sorun oluşmadan önleyebilirsek, sorumluluklarımızı daha iyi şekilde yerine getirmiş oluruz ve gerek iş gerekse yaşantımıza olumlu etkisi olur. Silivri Emniyet Müdürlüğü ve görevli arkadaşlara aktardıkları bilgiler için, SİBESO Başkanımız Nuray Koçer’e de güzel ev sahipliği adına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

