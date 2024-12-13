SİSED'ten Göçmenler Dernek Başkanı Çalışkan'a Hayırlı Olsun Ziyareti

SİSED Başkanı Cihan Tuncel, ziyarette yaptığı konuşmada, Ercan Çalışkan’ı tebrik ederek yeni dönemde başarı dileklerini iletti. Tuncel, “Silivri’de sivil toplum kuruluşlarının dayanışma içinde çalışması, toplumsal faydayı artırırken kültürel değerlerimizi yaşatmamızda da önemli bir rol oynuyor. Bulgaristan Göçmenleri Derneği’nin bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmaları takdir ediyoruz” dedi.

Görüşmede, iki dernek arasında iş birliğinin artırılması ve göçmen topluluğunu ilgilendiren konular üzerine fikir alışverişi yapıldı. Başkan Ercan Çalışkan, SİSED heyetine teşekkür ederek, “Bu dönemde göçmen camiamızın birlik ve beraberliğini pekiştirecek projelere ağırlık vereceğiz. SİSED gibi güçlü bir derneği yanımızda görmekten mutluluk duyarız” ifadelerini kullandı.

Samimi bir atmosferde geçen ziyaret, karşılıklı iyi dileklerle sona erdi.