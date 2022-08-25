SİSED üyeleri bir araya geldi

Kahvaltılı toplantıya İstanbul Umum Servis İşletmecileri Odası başkanı Günhan Sınar ve yönetim kurulu da katıldı. Toplantıda konuşan Günhan Sınar, Silivri için SİSED’in Mektebim okulları, Hasan Özvarnalı İlkokulu, Piripaşa ilkokulu gibi güzel projelere imza attığını, kendilerinin de İSAROD olarak SİSED i desteklemek adına Silivri’de şube açacakları sözünü yineledi.

Silivri servisçilerinin bölgede ilerleyen zamanlarda taşımacılığın kalite ve standartlarının yükseleceğinin sözünü veren SİSED yönetimi, bölge halkından çocuklarını bölge esnafına emanet etmelerini rica etti.

