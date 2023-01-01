Sisin etkisini yitirmesiyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı
Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesiyle transit gemi geçişlerine açıldı.
Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesiyle transit gemi geçişlerine açıldı.
Çanakkale Boğazı, dün akşam yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinin ardından çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılmıştı. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından boğaz yeniden trafiği transit geçişlerine açıldı.
Öte yandan geçici olarak durdurulan Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri de tekrar devreye alındı.