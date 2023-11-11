Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde binadan düşen parçalar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı

Şişli’de Abide-i Hürriyet Caddesi’nde bir binadan yola parçalar düşmesi nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Şişli’nin en işlek yerlerinden biri olan Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki dış cephesi sac kaplı 10 katlı bir binadan, akşam saatlerinde yola parçalar düşmeye başladı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken cadde trafiğe kapatıldı. Tehlikeli parçalar dışarıdan spiralle kesildi.

İtfaiye ekipleri binanın kapısının kilitli olması üzerine kapıyı spiral ile keserek içeri girdi. İncelemelerin ardından yola düşme tehlikesi bulunan sac parçalarının dışarıdan sökülmesi gerektiğine karar veren ekipler, merdiven aracıyla binanın en üst katına yanaştı. Bir itfaiye eri spiral ile sacları keserek yerinden sökmeye başladı. Polis ekipleri de olası kazaların önüne geçmek için çevre güvenliğini almayı sürdürdü. Tehlike arz eden parçaların tamamının sökülmesinin ardından cadde yeniden trafiğe açılacağı öğrenildi.