Şişli Belediyesi vefatının 2. yılında Fatma Girik'i andı

Şişli Belediyesi, vefatının 2’nci yılında Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Fatma Girik için anma töreni düzenledi. Belediye Başkanı Muammer Keskin, "Fatma Girik kadar toplumcu belediyeciliği öne çıkaran, kaprisi olmayan, insanlara eşit değer veren bir belediye başkanı Şişli’den geldi geçti. Onun bıraktığı toplumcu belediyecilik açısından çok önemli eserler var. Biz de onun bıraktığı yerden o bayrağı biraz daha yükseklere taşımaya çalışıyoruz" dedi.

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Fatma Girik için vefatının 2’nci yılında Şişli Belediyesi tarafından anma töreni düzenlendi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ev sahipliğinde düzenlenen anma programı Şişli’de bulunan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleşti. Törene, Girik’in bir çok dostu, birlikte çalıştığı yol arkadaşı ve sevenleri katıldı. Kariyeri boyunca 200’den fazla filmde rol alan Fatma Girik’in yaklaşık 20 sinema filminden kesitlerle oluşturulan kolaj izlenmesi ile başlayan anma töreni, Yeşilçam döneminden anıların anlatılması ile devam etti. Fatma Girik’in yardımcılığını yapmış olan Cemile Tan konuşması esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Törene ev sahipliği yapan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, "Fatma Girik birçok yönüyle Şişli’ye çok değer katmış bir arkadaşımız. Aynı zamanda sinema sektörünün önemli bir aktristi. Fatma Girik anlatılmaz. Birlikte yaşadığımız çok güzel anılarımız var. Ben de dahil olmak üzere Fatma hanım kadar toplumcu belediyeciliği öne çıkaran, kaprisi olmayan, insanlara eşit değer veren bir belediye başkanı Şişli’den geldi geçti. Onun bıraktığı toplumcu belediyecilik açısından çok önemli eserler var. Bizi ilgilendiren o tarafı. Biz de onun bıraktığı yerden o bayrağı biraz daha yükseklere taşımaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Fatma Girik’in yeğeni ve aynı zamanda manevi kızı olan Fatma Ahu Turanlı, "Anneyi kaybetmek özlemlerin en ağırıymış meğerse. Tek söyleyebileceğim şu hayatta onunla birlikte geçirdiğim her anı, her dakikayı özlüyorum. İyi ki Fatma Girik’in büyüttüğü ve yetiştirdiği bir evlat olmuşum. Bana kazandırdıkları için her zaman ona sonsuz bir minnet borçluyum. Yokluğuna alışamadım onu çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu Devrin Kadını" filminin yönetmeni Ümit Efekan, çocukluğundan bu yana tanıdığını belirttiği Fatma Girik’ten bahsederken, "Bana bir film çek. Öyle bir film olsun ki toplumda yeri olsun yapacağım şeyin. Toplumsal filmlerde bir ismim olsun bu konuda. O toplumsal filmlerin, Anadolu filmlerinin bir numaralı oyuncusu. Burada gördüğünüz filmler bir büyük sanatçıyı anlatıyor. Ben de ona bir gün dedim ki, sana bir hikaye buldum. Nedir dedi. Bu Devrin Kadını. Sarıldı, bir tek şey söyledi. Filmin ismi bile yeter dedi" şeklinde konuştu.

Kişisel sebeplerden ötürü programda bulunmayan Ali Tutal, Zafer Algöz, Meltem Cumbul, Tuba Büyüküstün gibi isimlerin de anma töreni için gönderdiği videolar izlendi.

Konuşmaların ardından Fatma Girik’in Tarık Akan ile birlikte rol aldığı Memduh Ün tarafından yönetilen Kaçak filmi gösterildi.