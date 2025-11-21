Şişli'de 25 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastanelik olmasının ardından restoran mühürlendi

İstanbul Şişli’de bir restoranda yemek yiyen 25 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurmasının ardından zabıta ekipleri restoranı mühürledi.

Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi’nde yer alan restoranda 25 kişi, yediği yemeğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurmuştu. Bunun üzerine Şişli Belediyesi Zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Beraber restorana giden ekipler, ürünleri inceledi, denetim yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri restoranda satışı yapılan ürünlerden numune aldı. İncelemenin ardından zabıta ekipleri, restoranı mühürleyerek, faaliyetine son verdi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Rastoran sahibi kendini savundu

Öte yandan restoran sahibi ise, zehirlenmenin yemekten kaynaklanmadığını iddia ederek, aynı yemeklerden kızına verdiği görüntüleri paylaştı.