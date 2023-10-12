Şişli'de çöken kaldırımdaki onarım çalışmaları havadan görüntülendi

Şişli’de bir kadının yürüdüğü esnada çökmesi sonucu içine düştüğü kaldırımın belediye ekipleri tarafından onarımına başlandı. Onarım çalışmaları havadan da görüntülenirken, dehşetin boyutu gözler önüne serildi.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Şişli Harman Sokak’ta meydana gelmişti. Gülcan Nazşen isimli kadın yürüdüğü sırada kaldırım bilinmeyen bir nedenle bir anda çökmüştü. 36 yaşındaki kadın çökme sonucu oluşan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düşerken olay yerine gelen ekipler, kadını çukurdan çıkarmıştı. Yaşanan olayın ardından belediye ekipleri çökmenin yaşandığı kaldırımın onarımına başladı. Yapılan çalışmalar havadan görüntülenirken, olayın büyüklüğü de gözler önüne serildi.