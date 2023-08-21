Şişli'de dron destekli trafik denetimi: Kırmızı ışıkta geçenlere ceza yağdı

Şişli’de gerçekleşen dron destekli trafik denetiminde kırmızı ışıkta geçen araçlara ceza yağdı. Ceza kesilen bir sürücü, “Meşhur olduk, akşam TGRT’de çıkacağım” diyerek ilginç bir tepki gösterdi.

Şişli’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekiplerince, trafikte ışık kurallarına uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi için Piyalepaşa Bulvarı üzerinde dron destekli denetim gerçekleştirildi. Kasımpaşa yönündeki trafik ışıklarının bulunduğu yerde bekleyen dron ekibi, ışık ihlali yapanları havadan tespit ederek 500 metre ileride bulunan ekibe bildirdi. Kurallara uymayan sürücüler denetim noktasında durdurularak ceza yazıldı.

“Meşhur olduk, akşam TGRT’de çıkacağım”

Işık ihlalinde bulunduğu için ceza kesilen bir sürücünün yakınlarını telefonla arayarak, “Ceza kesiyorlar. Akşam TGRT’de seyredeceğiz. Kanalı ayarla” dediği görüldü. Araç sürücüsü, “Akşam TGRT’de çıkacağım da, evdekilere haber veriyordum. Sevinsinler dedim, meşhur oldum. Kırmızıda geçmedim, sarıda geçtim. Mahkeme yolu açık” dedi.

“Ne olduğunu anlamadım, 950 TL ceza kesildi”

Ceza kesilen bir başka sürücü ise, “Ne olduğunu anlamadım ki. Kırmızıda geçmedim ama dron ile uygulama varmış. İtiraz edeceğiz. Sarıda geçtik. 950 TL kesildi. İtiraz edeceğiz” şeklinde konuştu.

Toplam 47 bin 243 TL ceza kesildi

Denetim sonucu, ışık ihlali yapan 7 kişiye 951’er TL’den toplam 6 bin 657 TL, sürücü belgesi sınıfına uygun olmayan araç kullanan bir kişiye 4 bin 64 TL, sürücü belgesiz araç kullanan 4 kişiye 8 bin 190’ar TL’den toplam 32 bin 760 TL, plakasız araç kullanan bir kişiye 6 bin 890 TL, kask kullanmadığı görülen 2 motosikletliye ise 436’şar TL’den toplam 872 TL ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiren denetimlerin devam edeceği öğrenildi.