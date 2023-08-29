Şişli'de dron destekli trafik denetimi yapıldı, kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

İstanbul Şişli’de gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücülerine, kask takmayan motor sürücülerine, muayenelerini yaptırmamış sürücülere ceza yağdı. Yapılan denetimde sürücülere toplamda 5 bin 112 lira ceza yazıldı.

Şişli’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekiplerince, trafik kurallarına uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi için Piyalepaşa Bulvarı üzerinde dron destekli denetim gerçekleştirildi. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi önündeki trafik ışıklarının bulunduğu yerde bekleyen dron ekibi, ışık ihlali yapanları, kask takmayanları ve kemer kullanmayanları havadan tespit ederek 500 metre ileride bulunan ekibe bildirdi. Kurallara uymayan ve muayenesini geciktiren sürücülere durdurularak denetim noktasında ceza yazıldı. 2 sürücü kırmızı ışıktan geçtikleri tespit edildiği için sürücü başı olarak 951 liradan toplamda bin 902 lira ceza yazılırken, kask takmayan 3 kişiye ise kişi başı olarak 436 liradan toplamda bin 308 lira ceza yazıldı. Denetimde ayrıca muayenesi eksik 2 araca da araç başına 951 liradan toplamda bin 902 lira ceza yazıldı. Dronla yapılan denetimde toplamda 5 bin 112 lira ceza kurallara uymayan sürücülere yazıldı.