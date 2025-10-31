Şişli'de ısı yalıtımı sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Şişli'de ısı yalıtımı sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu
Yusuf Eker
Olay, saat 16.00 sıralarında Teşvikiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binada yapılan ısı yalıtımı çalışmaları sırasında yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Servise haber verdi. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle kısa panik yaşanırken, binada maddi hasar meydana geldi.

