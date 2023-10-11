Şişli'de kaldırım çöktü, 5 metre derinliğindeki çukura düşen kadın yaralandı

Şişli’de kaldırımda bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme sonucu oluşan 5 metre derinliğindeki çukura düşen yaralı kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yolun çökme tehlikesi üzerine park halindeki araçlar, itfaiye ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınarak çekildi. Çöken yol ise havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Şişli Harman Sokak’ta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Gülcan Nazşen isimli kadın yürüdüğü sırada kaldırım bilinmeyen bir nedenle bir anda çöktü. 36 yaşındaki kadın çökme sonucu oluşan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düştü. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kadını çukurdan çıkardı. Kadın hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yolun çökme ihtimali üzerine bölgede önlem aldı.

Çökme riski bulunan yoldaki araçlar kaldırıldı

İtfaiye ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda çökmeler devam etti, kaldırım taşları ve bir reklam panosu göçüğe devrildi. Park halindeki araçlar da ekiplerin müdahalesi ve çekici yardımıyla olay yerinden tek tek kaldırıldı.

Olay anına tanık olan Yusuf Albayrak, "Burada 3 kişi yemeğe gidiyordu. Önde bir bayan vardı, arkada da iki kişi vardı. Tam o anda yol çöktü. Çökünce bayan içine düştü. Yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırdılar. Durumu iyiydi. Önce itfaiyeyi aradık, bayanı içerden çıkardılar. İki araç da kılpayı kurtuldu. Onu da itfaiye ekipleri kurtardı. Şu anda yolun altı boş. Çökme riski var, çalışmalarla sanırım giderilecek’’ dedi.

Oluşan çukur havadan görüntülendi

Öte yandan, çökme sonrası meydana gelen çukur dron ile görüntülenirken belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.