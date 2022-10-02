Şişli'de kontrolden çıkan otomobil üst geçit merdivenlerine çarptı: 1 yaralı

Şişli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçit merdivenlerine çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Şişli Piyale Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa istikametinde seyir halinde olan 34 EBG 420 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak savruldu. Savrulan otomobil kaldırımda bulunan üst geçidin ayağına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden dışarı çıktı. Olay yerinde diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.