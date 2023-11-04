Şişli'de korkutan yangın: 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Şişli'de 7 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler çatıyı kaplarken, yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şişli'de korkutan yangın: 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Şişli’de 7 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler çatıyı kaplarken, yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek tüm çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alarak kısa sürede söndürüldü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın nedeniyle sokakta kısa süreli panik yaşandı. Öte yandan çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.