Şişli'de mağazadan 7 bin 700 lira değerinde eşofman çalan şüpheli yakalandı

Şişli’de mağazadan 7 bin 700 lira değerinde 3 eşofman çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Daha önce başka bir mağazadan ürün çaldığı belirlen şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 1 Ekim tarihinde Şişli’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezinde mağazadan 7 bin 700 lira değerinde 3 eşofman çalınması polisleri harekete geçirdi. Mağazanın güvenlik kamerasında şüphelinin elinde ürünlerle deneme kabinine girdiği görüldü. Hırsızlık olayının meydana gelmesinden sonra alışveriş merkezinde dar alan çalışmasıyla tespit edilen M.Z. isimli şüpheli, çalıntı malzemeler ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahsın sorgulamasında, 2 Mayıs tarihinde Şişli’de bulunan başka bir alışveriş merkezinden de toplam değeri 3 bin 747 lira olan 3 ürün çaldığı belirlendi. Yakalanan şüpheli “Açıktan Hırsızlık” suçundan yürütülen işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.