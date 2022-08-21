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Şişli'de olaya müdahale ederken şehit olan bekçinin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Şişli'de düğün sahipleri arasındaki arbedeye müdahale sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Bekçi Oltan Koca'nın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.

Şişli'de olaya müdahale ederken şehit olan bekçinin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı
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Şişli’de dün gece düğün sahipleri arasındaki arbedeye müdahale sırasında aldığı darbeler ve havaya sıkılan biber gazından etkilenerek fenalaşan bekçi Oltan Koca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 2 çocuk babası şehit Oltan Koca’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Şehit Oltan Koca’nın cenazesi, sabah saatlerinde ailesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Şehit Oltan Koca’nın cenazesi saat 14.00’te İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde düzenlenecek olan uğurlama töreni sonrasında memleketi Gümüşhane’ye uğurlanacak. Şehidin cenazesi, Gümüşhane’nin Kürtün ilçesindeki Merkez Camii’ide kılınacak cenaze namazı sonrası Taşlıca Köyü İkibaca Mezarlığına defnedilecek.

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İHA
Editör

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