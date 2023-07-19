Şişli'de ölümden kıl payı kurtuluş kamerada: Şoke olan genç kız neye uğradığını şaşırdı

Şişli’de bir binanın saçaklarından kopan taşlar bir anda kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine düştü. Metrelerce yükseklikten düşen taşlardan son anda kurtulan bir genç kız, adeta şoke oldu. Ölümden kıl payı kurtuluş kameralara yansırken olayı gören Celal Koçak, “Kızcağız dondu kaldı, bir tepki veremedi. Biz de artık hasbelkader yürüyoruz” dedi.

Olay, dün saat 18.15 sıralarında Şişli Kurtuluş’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde vatandaşlar kaldırımda yürüdükleri esnada bir binanın saçaklarındaki taşlar bir anda metrelerce yüksekten aşağıya düştü. Sıkça kullanılan caddelerden birisinde yaşanan olayda, vatandaşlar büyük bir facia yaşamaktan son anda kurtuldu.

Ölümden kıl payı kurtulan genç kız şoke oldu

Çevredeki vatandaşların büyük korku ve panik yaşadığı olayın ardından ekipler, binanın zarar görmüş saçaklarına müdahale etti. Ölümden kıl payı kurtuluş ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar kaldırımda yürüdüğü esnada genç bir kadının önüne ve arkasına taşlar düşüyor. Vatandaşlar panikle yukarıya doğru bakıyor.

“Kızcağız dondu kaldı, bir tepki veremedi”

Olayı gören Celal Koçak, “Olduğumuz yerde duruyorduk. Şuradan bir kızcağız geçiyordu. Binanın üstünden paket bir taş düştü. Kız tabi şok oldu, biz de olduk. Gözümün önünde olduğu için kız kadar ben de şok oldum. Ondan sonra itfaiyeyi aradık. Belediye ekipleri de şerit çekerek önlem aldı. İtfaiye ekipleri merdivenle yukarıdaki parçaları kırdı ve aşağıya düşürdü. Saniyelik bir olaydı, verilmiş sadakası varmış. İki kişi yürüyorlardı, beyefendi çok etkilenmedi ama kızın bir parça önüne bir parça da arkasına düştü. Dondu kaldı, tepki veremedi. Kurtuluş’taki binaların çoğu eski, bakım olması lazım. Biz de artık hasbelkader yürüyoruz. Şu an parçaları aldılar” dedi.