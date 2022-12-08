Şişli'de otelde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu, 1 kişi dumandan etkilendi

Şişli’de bulunan 7 katlı otelde yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe neden olurken otel içindeki vatandaşlar tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken bir kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Şişli Dolapdere Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir otelde saat 07.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, otel içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın yoğun dumana neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangının kaynağına ulaşarak söndürdü. Otel içerisinde yoğun duman oluşurken vatandaşlar tedbir amaçlı olarak otelden tahliye edildi. Sağlık ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırda bekledi.

Bir kişi dumandan etkilendi

Otel içerisinde oluşan yoğun duman nedeniyle vatandaşlar tahliye edildi. Dumandan bir kişi etkilenirken sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde tedavi edildi.