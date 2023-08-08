Şişli'de oyunculara taş çıkaran hırsız kamerada: Önce çaldı sonra markette harcadı

Şişli’de bir kafeteryada arkadaşlarıyla oturan müşterinin dalgınlığını fırsat bilen hırsız, vatandaşın çantasını büyük bir ustalıkla çaldı. Şahıs, çantanın içinde bulunan banka kartıyla bir marketten 2 bin 500 TL değerinde alışveriş yaptı. Yaşanan hırsızlık ve alışveriş kafeterya ve marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay geçtiğimiz günlerde Şişli’de bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın kafeteryaya gelerek üç kişilik arkadaş grubunun olduğu masanın yanında bir süre beklemeye başladı. Ardından müşterinin arkadaşlarıyla muhabbet etmesini fırsat bilen hırsız, çantayı adeta tereyağından kıl çeker gibi çekerek kendi koluna taktı.

Çaldığını markette harcadı

Saniyeler içinde kafeteryadan ayrılan hırsız, içinde 3 bin 500 TL nakit, banka kartı, kimlik ve ehliyet bulunan çantayla marketin yolunu tuttu. Feriköy’de bulunan bir markete giren hırsız, burada banka kartıyla 2 bin 500 TL değerinde alışveriş yaparak tekrar kayıplara karıştı. Yaşanan olay kafeterya ve marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.