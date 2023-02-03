Şişli'de polisi gören şüpheli, bonzaiyi sobaya attı

Şişli’de uyuşturucu ticareti yapılan bir eve operasyon düzenleyen polis ekiplerini gören şüpheli, yaklaşık yarım kilogram bonzaiyi imha etmek için sobaya attı. Polis sobayı söndürerek uyuşturucuyu ele geçirirken, şüpheliyi de gözaltına aldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, Kuştepe’de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen K.D.’yi takibe aldı. Polis, K.D.’nin evinde uyuşturucuyu sakladığı ve buradan sattığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polisi gören K.D., uyuşturucuyu ve bir adet hassas teraziyi sobaya atıp yakarak imha etmeye çalıştı. Eve giren polis, K.D.’nin uyuşturucuyu attığını fark ederek sobayı söndürdü.

Şişli polisi sobadan kurtardı

Sobanın içerisinden 433 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirildi. Polis ekipleri evde yaptığı detaylı aramada bulduğu 1 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet fişek, farklı yerlere saklanmış 5 gram uyuşturucu madde, 3 cep telefonu ve 1 laptopa el koydu. Emniyette işlemleri tamamlanan K.D., adliyeye sevk edildi.