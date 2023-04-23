Şişli'de silah imalatı yapan şahıs yakalandı

Şişli’de bir ikamette silah imalatı yapıldığı ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şişli Kurtuluş Caddesi’nde bulunan bir ikamette silah imalatı yapıldığı bilgisine ulaşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 5 adet namlu kabza bitişik parça, 10 adet iğne kısmı bitişik sürgü, 2 adet sürgü, 3 adet silah gövdesi, 2’si sağlam 13’ü arızalı olmak üzere toplam 15 adet tabanca şarjörü, 2 adet pompalı tüfek şarjörü, 10 adet kabza kapağı, 4 adet kabza, 75 adet farklı çaplarda tabanca fişeği ele geçirildi. Silah imalatı yaptığı ve aynı adresten satışını gerçekleştirdiği tespit edilen A.E. isimli şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahısla ilgili yapılan araştırmalarda, şüphelinin “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” ve “Tehdit” suçlarından 2 aranma kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılırken, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği öğrenildi.