Şişli'de silahlı saldırı kamerada: Dükkanın önünde oturan adama ateş açtılar

Şişli’de bir dükkanın önünde oturan bir kişiye motosikletli kişilerce ateş açıldı. Motosikletli kişiler olay yerinden hızla uzaklaşırken, yaralananın olmadığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi Arel Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan dükkanın önünde oturan bir kişiye sokaktan geçen motosikletli iki kişi tarafından ateş açıldı. Ateş açılan kişi yan taraftaki markete sığınırken, şahıslar bu sefer de markete ateş edince mermilerden kaçan kişi koşarak olay yerinden uzaklaştı. Motosikletli şahıslar etrafa ateş etmelerinin ardından olay yerini terk etti. Mermilerin kimseye isabet etmemesi büyük bir faciayı önlerken, sokaktaki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

"Tesadüfen yaşıyoruz’’

Market sahibi Atilla Azer, "Bir arkadaş burada oturuyordu. Motorla gelen iki kişi buna ateş ettiler. O da bizim bakkala kaçtı, bakkaldan dışarı tekrar kaçınca onlar da bizim bakkala doğru ateş ediyorlar. 4 tane de yukarıda ateş ediyorlar, sonra kaçıyorlar. Vurulan falan yok. Ben evdeydim, olayı duyunca koştum geldim. Tesadüfen yaşıyoruz. Bu memlekette her an her şey olabilir’’ dedi.

Olaya tanık olan Müge Küçükaksoy, "Gerçekten çok korktuk, zaten bir anda oldu. Sesler duyduk, dışarıya koştuk. Dışarıya koştuğumuzda da Aynur Hanım marketten çıkmıştı. Sonra bir motorlunun yukarıya doğru ateş ettiğini gördüm. Sonra ileri doğru ateş etti, yan sokağa girip tekrar çıktı. Orada da insanlar vardı, arabalara mermiler isabet etti. Hepimiz çok korktuk, bizim için kötü bir andı’’ şeklinde konuştu.

O anlar kamerada

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletli şahısların dükkanın önünde oturan kişiye bir el ateş ettiği, daha sonra sokağı tekrar dolaşarak etrafa kurşun yağdırdıkları görüldü. Olay anında vatandaşların yaşadığı panik de cep telefonu kamerasına yansıdı.