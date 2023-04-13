Şişli'de yangında panik anları kamerada

Şişli Feriköy’de bir gecekondu, elektrik tesisatındaki arızadan dolayı alev alev yandı. Alevler yan taraftaki gecekondulara sıçrarken, yaşanan korku dolu anlar kameralara yansıdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Şişli Feriköy’de bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gecekonduda elektrik tesisatındaki arızadan dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede yandaki gecekondulara da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı, yaralanma yaşanmazken, olay ile ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi. Etrafı saran dumanlar ve alevler panik ve korkuya neden olurken, o anlar ise kameralara yansıdı.