Site aidatları iki kat arttı

Site giderlerindeki artış aidat ücretlerine zam olarak yansıyor. Site yönetimlerinin topladığı gelirlerin doğru yönetilmesi önem taşıyor. Bu kapsamda harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nü kurdu. Yapılacak düzenlemeler sonrası yöneticilerin profesyonel olması ve kontrol edilmesi açısından bakanlık yol gösterici durumda olacak.

Bazı sitelerdeki fahiş aidat ücretleri ve yüksek zamlar vatandaşların tepkisini çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık bünyesinde Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü kuruldu. Kanuni düzenlemeler sonrasında yönetmelik ve ikincil mevzuat çalışmaları yürütülecek. İlgili düzenlemeler sonrası yöneticilerin profesyonel olması ve kontrol edilmesi açısından bakanlık yol gösterici durumda olacak.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı aidatların belirlenme kriterlerine ilişkin yaptığı açıklamada, ’’Kat malikleri aidatları giderlere göre belirliyor. Son dönemde bazı kalemlerde yüksek miktarda artışlar görüldü. Toplu yapılarda ana gider kalemlerine baktığımızda, giderlerin yüzde 63’ü işçilik, yüzde 17’si enerji ve yaklaşık yüzde 20’si bakım - onarım giderlerinden oluşmaktadır. İşçilik giderleri yüzde 100’e yakın arttı, enerji maliyetleri yaklaşık yüzde 65 arttı, bakım giderleri de yaklaşık yüzde 60 oranında artış gösterdi. Bu giderler ile aidatlara ortalama yüzde 86 zam olarak yansıdı’’ dedi.

’’Denetçiler giderlerin toplandıktan sonra doğru şekilde harcanmasını kontrol etmeli’’

Site yöneticilerinin kat maliklerine karşı sorumlulukları olduğunu hatırlatan Özelmacıklı, ’’Kat maliklerinin toplantılara katılıp giderlerin doğru tespitine yönelik doğru çalışmaları yapması gerekiyor. Site yönetiminin şeffaf olması gerekiyor. Denetçiler de gelir gider tablosunu incelemeli ve 3 ayda bir raporlayarak kat maliklerine sunmalı. Aidatlar kat mülkiyetleri kanuna göre kirayı aşamaz. Aidatları belirleyen faktörler sitelerin masraflarıdır. Aidatların toplandıktan sonra doğru kullanılıp kullanılmamasını denetlemek için denetçiler oluyor. Giderlerin doğru şekilde toplanıp ve harcanmasını denetçiler kontrol ediyor’’ şeklinde konuştu.

Özelmacıklı, sözlerini şöyle sonlandırdı: ’’Site ve tesis yöneticiliği ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü kuruldu. Kanuni düzenlemeler sonrasında yönetmelik ve ikincil mevzuat çalışmaları yürütülecek. İlgili düzenlemeler sonrası yöneticilerin profesyonel olması ve kontrol edilmesi açısından bakanlık yol gösterici durumda olacak. Tesis Yöneticilerinin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, mesleki yeterliliklerini geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına imkân sağlamak, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına kaynak ve referans oluşturmak ve adaylara mesleğe ilişkin rehberlik sağlamak amacıyla 18UY0354-6 kodu ile hazırlanmış olan Tesis Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi bulunuyor. Örneğin bazı inşaat firmaları projeleri yapsalar da o projeden çıkmak istemiyorlar, yönetimlerinde bulunmak istiyorlar. İnşaat firmalarının inşaat tesliminden sonra yönetim haklarını kat maliklerine devretmesi ve ardından profesyonel şirketlerle anlaşılarak devredilmesi önem taşıyor.’’