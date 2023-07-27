Site sakinleri ile yönetim arasında ipler gerildi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşadıkları sorunlara muhatap bulamadıkları için olağanüstü genel kurul yapılması adına imza toplayan site sakinleri ile site yönetimi arasında tartışma yaşandı. Site sakinleri, otoparkın her yağmurda su alması, sözleşmedeki maddeye uygun olmayan malzeme kullanılmasından dolayı cam patlaması yaşandığı, havuzun kirliliği, projede belirtilen 101 dükkanın açılmaması, dairelerin küflenmesi ve bu sorunların giderilmediğine dair birçok konuda sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Zeray Forum Anatolia sitesinin sakinleri, 3 yıldır sitedeki sorunlar karşısında muhatap bulamadıklarını ileri sürerek, olağanüstü genel kurul yapmaya karar verdi. Vatandaşlar bunun için gerekli olan sitedekilerin 3’te 1’inin imzasını toplarken, yöneticilerin kendilerine engel olduğunu iddia etti. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma başladı. Site sakinleri, otoparkın her yağmurda su alması, sözleşmedeki maddeye uygun olmayan malzeme kullanılmasından dolayı cam patlaması yaşandığı, havuzun kirliliği, projede belirtilen 101 dükkanın açılmaması, dairelerin küflenmesi ve bu sorunların giderilmediğine dair birçok konuda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Site sakinlerinin İhlas Haber Ajansı muhabirine röportaj verdiği esnada site yönetiminin gelerek çekim yapılmasını istememesi üzerine taraflar arasında tekrar tartışma yaşandı.

"3 yıllık siteye dışarıdan baktığınızda 30 yıllık site gibi gözüküyor"

Site sakini Yalçın Varol, “İlk geldiğimiz günlerden beri buradaki sıkıntılarımız bitmiyor. Gerek site otoparkının su alma sorunu olsun gerek yüksek meblağlarda gelen ısınma bedelleri olsun. Haziran ayında bile 3 bin TL ısınma parası ödeyen komşularımız oldu. Havuzun kirliliği, çevrenin düzensizliği, daireler arasında ses yalıtımının olmaması, site güvenliğinin yeterince hizmet verememesi gibi birçok sıkıntımız var. İlk başlarda dairelerin içinde fareler oluyordu, balkonlarda oturma odalarına, yatak odalarına su girişleri oluyordu. Duvar kağıtları dökülüyordu, merdivenler çizikti. Yani birçok sıkıntımız vardı. Biz bunları yönetime ve Zeray’a iletmeye çalıştık ama karşımızda muhatap bulamadık. Bunun sonucunda da kanuni hakkımız olan site sakinlerinin 3’te 1’inin imzasını, onayını alarak olağanüstü genel kurul yapmak istedik. İmza toplamak için dolaşan komşularımızın başına bu akşam bir olay geldi. Yönetici olduğunu iddia eden bir kişi görüntü almaya çalışarak bu arkadaşlarımıza, ‘Polisi çağıracağız, bu yaptığınız kanunsuz’ gibi tehditler savurdu. Asıl şikayetimiz; bir muhatabımız yok. 3 yıldır burada oturuyoruz, yönetimin kimlerden oluştuğunu bilmiyoruz. 3 yıllık siteye dışarıdan baktığınızda 30 yıllık site gibi gözüküyor. Her yağmurdan sonra otoparkları su alıyor. Dairelerin içinde aşırı rutubetlenmeler oluyor. Biz buradan ev alırken bir sözleşme imzalattılar. Bu sözleşmelerde burada hamam, kreş, sauna, spor salonu olacağı, 101 tane dükkan açılacağı hatta bazı fotoğraflarda hangi bloğa hangi marka dükkanın geleceği bile yazılıyordu. Fakat bırakın dükkanların açılmasını hamam, sauna, spor salonu yok. Buradan ev alan insanların birçoğu da burada kreş olacak diye ev aldılar. Bırakın kreş açmayı buraya kreş için ruhsat bile verilemeyeceğini öğrendik. Yani, mağduriyetimiz çok büyük" dedi.

"Dairem küf içerisinde"

"Dairem şu anda küf içerisinde" diyen Tuğba Öztürk Timur, "2 tane bebeğim var. Taşındığım günden beri bunu iletiyorum. Geliyorlar, duvar kağıtları değişiyor, o değişiyor, bu değişiyor ama yine aynı şekilde oluyor. Tavanlarım, dolaplarımın içerisine kadar küf dolu. Küften peteklerim bile zarar görmeye başladı ve soyuluyor. Evimin tam arkası dükkan. Güya AVM açılacak diye geldik biz buraya. Şimdi o dükkanların camlarını kapatmıyorlar. 2 ay öncesine kadar sürekli oradan taciz ediliyordum. O bölgeye içki ya da farklı amaçlar için birileri geliyor. Beni taciz etmek için duvarıma bir şeyler çakıyorlar, sopalarla vuruyorlar. Bunun videosunu da çekip yöneticimize attım ama bana gelen cevap, ‘Yapabileceğimiz bir şey yok’" diye konuştu.

“Yönetimden şikayetçiyiz, değiştirmek için mücadele ediyoruz”

Yönetimden şikayetçi olduklarını söyleyen Aykut Arıkan, "Genel olarak bütün sitemizde sıkıntı olduğu gibi camları patlayan komşularımız, zamanında teslim edilmeyen daireler, sözleşmeye uygun olmayan kurallar gibi sıkıntılar var. Havuza isteyen herkes elini kolunu salladığı gibi girebiliyor. Tek tek insanlara soruyoruz, ‘Siz burada mı oturuyorsunuz’ diye. Herkes kafasına göre bir şey söylüyor. Maalesef Zeray yönetiminden çok şikayetçiyiz. Bunu değiştirmek için mücadele ediyoruz” dedi.

“İş güvenlik riskleri var”

Aydın Karabaşoğlu, “Özellikle sözleşmede yer alan malzemeler, ürünler uygun kullanılmamış. Sözleşmeye aykırı ürünler kullanılmış. Özellikle bizim dairemizde cam patlaması gibi bir olay yaşadık. Sözleşmedeki lamine cam kullanılmamış, patlamış. İş güvenlik riski oluşturuyor. Keza prekastlarımız var onlar da dökülüyor. Çocukların, yetişkinlerin üzerine düşebilir. Kısacası ciddi derecede iş güvenliği riskleri var. Bunların önlemlerinin alınmasını istiyoruz ama yönetimle frekansı yakalayamadık. Patlayan cam için aradığımda da bana yardımcı olamayacaklarını söylediler. Sonuçta onların sözleşmesinde yazıyordu. Alternatif de gösterilmemiş. Farklı bir ürün kullanılmış ve muhatabımız yok karşımızda" şeklinde konuştu.

“Ev mi aldık inşaat yapmaya mı geldik hala çözmüş değilim”

Siteye 2020 yılında taşındığını dile getiren Mustafa Eğilmez ise "2023’e kadar 3 yılda yaşamadığımız hiçbir şey kalmadı. Biz ev mi aldık yoksa inşaat yapmaya mı geldik hala çözmüş değilim. 3 yıldan beri yaşadığımız sorunları mail atarak bildirmemize rağmen ‘Şikayetiniz kayda alındı, size en kısa zamanda dönülecek’ deniyor ama dönülmüyor. Yetkililer, ‘Biz burada tüzel kişiyiz’ diyorlar. Fakat siteye giren çıkanın haddi hesabı yok. Bu nasıl tüzel kişilik?" ifadelerini kullandı.