Site sakinleri kokudan rahatsız oldu, evde ceset bulundu

Bursa'da mahallelinin kötü kokular sebebiyle şikayette bulunduğu eve giren polis ekipleri, evde ceset buldu.

Site sakinleri kokudan rahatsız oldu, evde ceset bulundu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da mahallelinin kötü kokular sebebiyle şikayette bulunduğu eve giren polis ekipleri, evde ceset buldu.

Olay, İznik ilçesinde sahil yolu üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Site sakinleri, kötü kokular nedeniyle polis ekiplerini aradı. Ekipler, çilingir yardımıyla eve girdi. Eve girdiklerinde 58 yaşındaki adamın hayatını birkaç gün önce kaybettiğini ve kokunun çürümüş cesetten çıktığını belirledi. 58 yaşındaki Seyit Aldemir’in cenazesi, araştırılmak üzere Bursa Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.